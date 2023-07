Bibliotheksleiterin Kathleen Behrens (l.) liest den Kindern die Geschichte des Marienkäfers Willi vor. Die Kinder können in der neuen gemütlichen Leseecke entspannt zuhören. Foto: Alexander Block up-down up-down Viele Aktionen in den Ferien Stadtbibliothek Plau am See hat neue Leseecke für Kinder Von Alexander Block | 05.07.2023, 13:00 Uhr

Ab sofort haben die Kinder mehr Platz bei den Vorlesestunden in der Stadtbibliothek Plau am See, denn auf dem Dachboden des Haus des Gastes gibt es eine neue Leseecke. Zudem erwartet die Kinder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm.