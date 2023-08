Wie die Wasserschutzpolizei mitteilt, wurden durch von den Beamten Geschwindigkeitskontrollen auf dem Plauer See durchgeführt. Dabei konnten zwei Sportboote ermittelt werden, die etwa doppelt so schnell unterwegs waren wie erlaubt. Auf dem Plauer See gilt ein Tempolimit von 25 Stundenkilometern.

Hohe Geschwindigkeit kann andere gefährden

Die beiden Sportbootfahrer waren mit 45 bzw. 55 Stundenkilometern auf dem Wasser unterwegs. Bei solchen Geschwindigkeiten können aufgrund des Sog-und Wellenschlages andere Sportbootfahrer gefährdet werden. Anzeigen wurden aufgenommen. Verwarngelder im dreistelligen Bereich folgen.