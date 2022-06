Während der Einkaufsnacht wird es bei den Walking Acts auch optische Hingucker geben. FOTO: Karsten Nix up-down up-down Plau kauft lokal Sommer, Sonne, Shopping: Einkaufsnacht mit vielen Höhepunkten Von Alexander Block | 28.06.2022, 12:45 Uhr

Am Sonnabend, 9. Juli, lädt Plau am See zur ersten Einkaufsnacht dieses Jahres ein. Zahlreiche Geschäfte öffnen länger und zudem gibt es in der gesamten Innenstadt ein buntes Programm.