Werkstattchef Henrik Albrecht erklärte den Schülern aus Lübz, wie Fensterrahmen entstehen. Blick hinter die Kulissen Schüler aus Lübz besuchen Metallbau Senkbeil in Ganzlin Von Alexander Block | 17.10.2022, 17:27 Uhr

Was das Handwerk ausmacht und welche Chancen es in dem Bereich gibt, konnten nun Schüler aus Lübz beim Metallbauunternehmen Senkbeil in Ganzlin erleben. Dort zeigten ihnen die Mitarbeiter die Produktion von Fenstern und Türen.