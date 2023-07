Das Ensemble von links nach rechts: Christian D. Trabert, Manuel Ettelt, Miriam Distelkamp, Johanna Haas und Sabine Meyer. Foto: Burgfestspiele Plau am See up-down up-down Burgfestspiele Plau am See „Schiff Ahoi!“ Sommer Revue feiert nächste Woche Premiere Von Alexander Block | 21.07.2023, 15:31 Uhr

Die Burgfestspiele in Plau am See beginnen wieder. Das Ensemble unterhält auch in diesem Jahr wieder mit einer Sommer Revue und dem Märchen Hans im Glück. Alle Infos dazu und wie Sie an Tickets kommen, gibt es hier.