Kleiner Gruß von Rüdiger Nißler an die Schüler von heute: „Lernen ist wichtig“. FOTO: Christiane Groẞmann Klassentreffen in Plau am See Rüdiger Nißler sieht seine Mitschüler nach 50 Jahren wieder Von Christiane Großmann | 08.05.2022, 06:41 Uhr

Schulabgänger des Jahrgangs 1971 feierten am Wochenende in Plau am See ein Wiedersehen. Der Rundgang durch das altehrwürdige Schulhaus ließ viele Erinnerungen wach werden.