Feuerwehreinsatz in Bütow Riesiger Schaden nach Feuer in einem Mehrzweckstall Von Frank Liebetanz | 16.08.2022, 05:57 Uhr

Weil ein Stallgebäude in Brandt geraten war, hatten sechs Freiwillige Feuerwehren am Montag, 15. August, in Bütow einen Großeinsatz.