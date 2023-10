Taufrisches Gemüse der Saison aus eigenem Anbau und selbst gemachte Rauchwurstspezialitäten gingen am Stand von „Gemüse-Sarah“ weg wie warme Semmeln. Sarah Neurath-Jansen gehörte am letzten Septembertag im Jahr 2023 zu den Standbetreibern auf dem 2. Plauer Regionalmarkt.

Und das, obwohl sie keine 24 Stunden zuvor einen so bedeutenden Schritt in ihrem Leben gegangen ist, für den man eigentlich Urlaub nimmt. Sie und ihr Partner Dietrich Neurath machten am 29. September auf die Schnelle einen Abstecher zum Standesamt, um zu heiraten. „Von der Trauung sind wir direkt aufs Feld und dann haben wir alles für den Markt gepackt“, erzählt die tatkräftige junge Frau aus Darze bei Altenhof.

Sarah Neurath und ihr Mann halten Hunderte Tiere in Darze

Dort betreiben die frisch getrauten Eheleute eine Landwirtschaft im Nebenerwerb. „Alles kunterbunt. Wir möchten alles abdecken, was man so braucht“, erklärt die Studentin der Agrarwissenschaften und zählt auf: Gemüse bauen sie auf etwa einem Hektar Fläche an. Pro Jahr werden sieben eigene Schweine zu Fleisch und Wurst verarbeitet. Hinzu kommen 80 Jung- und 50 Althennen, 200 Enten, 40 Gänse und etwa 200 Masthähnchen.

Perfektes Wetter zum Regionalmarkt 2023 in Plau

Mit Qualität aus der Region wussten am Sonnabend um die 30 Anbieter Einwohner und Besucher der Seestadt zu überzeugen: Das Publikum zeigte sich in Flanier-, Plauder-, Probier- und Kauflaune und genoss das schöne Wetter. Denn der wärmste September aller Zeiten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 machte am letzten Tag seinem Ruf noch einmal alle Ehre. Die Sonne schien mit voller Kraft auf den Plauer Marktplatz mit der zum Erntedank geöffneten St. Marienkirche herab. Und wie von den Organisatoren erhofft, füllten sich die langen Sitzreihen an den Tischen im Nu.

„Ich danke allen, die das möglich gemacht und sich nach dem Wasserfall im vergangenen Jahr nicht haben einschüchtern lassen“, sagte Bürgermeister Sven Hoffmeister (CDU) zur Eröffnung in Anspielung auf die Regionalmarkt-Premiere vor zwölf Monaten. Damals goss es wie aus Gießkannen, die Plauer zeigten dennoch Flagge.

Lob für Plaus Citymanagerin Corinna Thieme

Viel Lob gab es am Sonnabend für Innenstadt-Managerin Corinna Thieme. Der Bürgermeister bekräftigte zur Eröffnung des Regionalmarktes noch einmal die Bedeutung einer solchen Schnittstelle: Es sei ein Mehrwert für die Stadt, dass es jemanden gibt, der den Händlern hilft, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Veranstaltungen wie diese ermöglichen.

Großer Andrang auch beim Gesundheitsmarkt im Rathaus

Während auf dem Marktplatz geklönt, geschaut, probiert, gekauft oder das ein oder andere neue Netzwerk geknüpft wurde, herrschte im Rathaus ebenfalls Hochbetrieb: Hier drehte sich alles um das Thema Gesundheit. Die Idee, den Gesundheitsmarkt parallel zu veranstalten, brachte den erhofften Synergieeffekt. Der Aufmerksamkeitswert war enorm. Denn wie Irene Schröder aus Plau am See und ihre Nichte Elvira Frommberger aus Rostock kam das Gros des Publikums wegen beider Veranstaltungen in die Innenstadt.