Das Ensemble der Burgfestspiele geht in seiner Sommer Revue in diesem Jahr mit dem Publikum auf Kreuzfahrt. Foto: Alexander Block up-down up-down Burgfestspiele Plau am See Premiere gelungen: Sommer Revue „Schiff Ahoi“ sticht erfolgreich in See Von Alexander Block | 28.07.2023, 16:29 Uhr

Die Premiere der Sommer Revue der Burgfestspiele in Plau am See begeisterte das Publikum beim Auftakt am Donnerstag. Diesen Sommer geht das Ensemble zusammen mit den Zuschauern auf eine Kreuzfahrt, die es in sich hat. Dabei kommen musikalische Höhepunkte und Satire nicht zu kurz.