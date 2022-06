Das Ensemble der Sommer Revue spielte mit viel Selbstironie und nahm sich nicht allzu ernst. Damit traf es den Humor der Zuschauer. FOTO: Alexander Block up-down up-down Burgfestspiele Plau am See Premiere der Sommer Revue begeistert das Publikum Von Alexander Block | 26.06.2022, 11:41 Uhr

Die Burgfestspiele in Plau am See feierten am Sonnabend eine überschwängliche und umjubelte Premiere mit ihrer Sommer Revue. Die Darsteller wurden mit langem Applaus bedacht.