Symbolfoto Foto: Philipp von Ditfurth up-down up-down Waren (Müritz) Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen bei Handwerksfirmen Von Frank Liebetanz | 14.11.2022, 13:23 Uhr

Gleich zwei Handwerksfirmen hat es in der Warener Ostsiedlung erwischt: In Gebäude beider Betriebe ist in der vergangenen Woche eingebrochen worden.