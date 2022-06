Grundschüler Jonas Wohlgemuth während der Prüfung. FOTO: Alexander Block Grundschule Kantor-Carl-Ehrich Polizei nimmt Fahrrad-Prüfung von Plauer Schülern ab Von Alexander Block | 09.06.2022, 16:44 Uhr

Die Grundschüler aus Plau am See legten in dieser Woche ihre Fahrrad-Prüfung ab. Die Präventionsbeauftragten der Polizei erklärten worauf es ankommt, damit sicher auf dem Rad sind.