Die Boote bringen Licht in die Dunkelheit auf der Elde. Foto: Sabine Genz up-down up-down Veranstaltung in Plau Plauer Seglerverein lädt zur großen Lampionausfahrt Von Alexander Block | 09.09.2022, 16:29 Uhr

Bunt geschmückte und beleuchtete Boote, viel Musik und Kulinarik erwartet die Besucher am 17. September in Plau am See. Dann findet nämlich wieder die Lampionausfahrt auf der Elde statt.