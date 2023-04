Choreografin Jacqueline Batzlaff (m.) Manuel Ettelt (r.) und Christian D. Trabert bringen den Kindern mit viel Spaß und Humor die Grundlagen bei. Foto: Alexander Block up-down up-down Burgfestspiele Plau am See Plauer Grundschüler werden in dieser Woche zu großen Schauspielern Von Alexander Block | 19.04.2023, 14:11 Uhr

Einmal gemeinsam auf der Bühne stehen und ein Theaterstück spielen. Das entwickeln gerade die Schüler der 4. Klasse der Grundschule in Plau am See. Worauf es beim Schauspielen ankommt, zeigt ihnen das Ensemble der Burgfestspiele.