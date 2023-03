Unter anderem solche historischen Radios und Uhren sind auf dem Radio- und Funkflohmarkt zu finden. Foto: Wilfried Mansfeld up-down up-down Veranstaltung Plau am See Plauer Funker laden zum zweiten Radio- und Funkflohmarkt Von Alexander Block | 23.03.2023, 15:28 Uhr

Seien es historische Radios, Röhren oder Antennen. Das alles und noch viele weitere spannende Dinge aus der Radio- und Funktechnik gibt es Anfang April beim zweiten Radio- und Funkflohmarkt in Plau am See.