Waldtherapeut Michael Brosemann (l.) und der Vereinsvorsitzende Marco Rexin (2.v.l.) laden zu der Wanderung ein. Archivfoto: Mona Laudan up-down up-down Veranstaltung in Plau Verein „Wir leben“ lädt zur Gesundheitsführung in Heilwald Von Alexander Block | 19.10.2022, 13:18 Uhr

Wer etwas für seine Gesundheit tun möchte, kann dies am kommenden Sonnabend bei einer Herbstwanderung des Vereins „Wir leben“ im Heilwald in Plau am See.