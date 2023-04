Der Plauer Leuchtturm ist ein beliebtes Ziel für Urlauber in Plau am See. Archivfoto: Alexander Fischbach up-down up-down Urlaub in Plau am See Plau macht sich mit neuem Konzept fit für Tourismus der Zukunft Von Alexander Block | 11.04.2023, 14:47 Uhr

Die Urlauberhochburg Plau am See hat ihr Tourismus-Konzept überarbeitet und setzt in Zukunft auf mehr Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Mobilität. Mit diesen Ideen will sie neue Zielgruppen ansprechen.