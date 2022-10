Die verschiedenen Brotsorten werden nun in der Schaubäckerei präsentiert. Foto: Ilka Rohr up-down up-down Plau am See Hannes Behrens hat seine Schaubäckerei eröffnet Von Alexander Block | 20.10.2022, 19:10 Uhr

Ab sofort können die Kunden nun Bäckermeister Hannes Behrens in Plau am See bei der Arbeit zusehen.