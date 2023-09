Entscheidung gefallen Plau am See: Diese Fahrzeuge dürfen bald nicht mehr durch die Straße An der Metow fahren Von Alexander Block | 15.09.2023, 15:33 Uhr Im Sommer staut es sich an der Hubbrücke. Deshalb ändert die Stadt Plau am See nun die Verkehrsführung für einige Fahrzeuge. Archivfoto: Alexander Block up-down up-down

Die Stadtvertreter in Plau am See haben auf der Sitzung am Mittwoch über ein Durchfahrverbot von Fahrzeugen in der Straße An der Metow abgestimmt. Diskutiert wurde darüber, wer künftig nicht mehr bis zur Hubbrücke fahren darf.