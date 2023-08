Plau am See Toter nach Explosion im Wohnhaus – mutmaßlich Familiendrama Von Michael-Günther Bölsche, Susan Ebel | 03.08.2023, 18:45 Uhr | Update vor 43 Min. Das Dach wurde teilweise abgetragen, der Dachstuhl geriet in Vollbrand. Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down

Eine Explosion in einem Wohnhaus in Plau hat am Donnerstag ein Todesopfer gefordert. Eineweitere Person wurde verletzt. Das Dach des Hauses stand in Flammen, Trümmer verteiltensich weit um das Gebäude.