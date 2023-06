Der Verkehr soll in Plau am See zukünftig besser an die Wünsche der Plauer angepasst werden. Foto: Alexander Block up-down up-down Bürgerversammlung geplant Plau am See startet Umsetzung des Verkehrskonzeptes – in Etappen Von Alexander Block | 30.06.2023, 13:17 Uhr

Nach nunmehr vier Jahren Planung will Plau am See jetzt mit der Umsetzung seines Verkehrskonzepts beginnen. Das soll in Teilschritten erfolgen. Den genauen Ablauf und was geplant ist, erfahren die Bürger bald auf einer Einwohnerversammlung.