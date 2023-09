83 Jahre alt ist Günter Grittke mittlerweile. Doch noch immer ist er mit vollem Herzblut und viel Leidenschaft bei seinem Shantychor „Plauer See-Männer“ dabei und schwingt das Akkordeon. 2012 erfüllte er sich seinen Traum und gründete den Männerchor in der Stadt am Plauer See. „So etwas gab es hier damals in der Gegend nicht und nachdem ich das Treffen der Shantychöre in Zingst besucht hatte, dachte ich mir, dass es auch in Plau am See einen Shantychor brauche“, berichtet der maritime Musikliebhaber. Zuvor spielte er schon jahrelang im Chor des Heimatvereins Plau am See Akkordeon.

Die „Plauer See-Männer" stimmten in diesem Jahr schon das Publikum bei der Premiere der Burgfestspiele im Burghof ein. Foto: Axel Nissler

Sänger treten in ganz Deutschland auf

Dieser stellte sich nach dem Rückzug der langjährigen Leiterin Gisela Schaade aber 2012 neu auf. Es entstand der Frauenchor „Plauer Burgsänger“. Das war für Günter Grittke der richtige Zeitpunkt, die „Plauer See-Männer“ aus der Taufe zu holen. Von Beginn an war das Interesse am Chor in der Region und darüber hinaus groß. So spielten die Männer unter anderem schon auf der Internationalen Tourismus Börse ITB in Berlin, auf dem Traditionssegler Santa Barbara Anna in Rostock, der Partnerstadt Plön und im vergangenen Jahr bei dem Chöre-Treff in Zingst. „Auf der Reeperbahn haben wir auch schon gesungen“, sagt Chefdirigent Wolfgang Schulz.

„Plauer See-Männer“ geben Konzert im Burghof mit Chor aus Zeuthen

Am kommenden Wochenende treten die Musiker nun wieder in ihrer Heimatstadt auf. Zusammen mit dem Männerchor Zeuthen aus Brandenburg geben sie ein Konzert im Burghof Plau am See. „Wir spielen unsere Shantys und maritime Lieder und die Zeuthener Volkslieder. Wir wollen auch zusammen ein paar Lieder singen“, so Wolfgang Schulz. 15 Uhr ist Beginn, der Eintritt kostet drei Euro. „Wir bedanken uns bei der Stadt und dem Bauhof für die Bühne und Stühle und dem Café Glücksmoment für das gastronomische Angebot“, sagt Sonja Burmester vom Plauer Heimatverein.

Der Chor probt im Gemeinschaftsraum des Burgmuseums Plau am See. Foto: Alexander Block

Chor sucht Sänger

Dieser stellt im Burgmuseum den Proberaum für die Sänger zur Verfügung. Jeden Dienstag probt der Chor ab 17 Uhr für die rund 30 Auftritte im Jahr. „Wir suchen auch noch Sänger. Denn unser Altersdurchschnitt ist sehr hoch. Wer Interesse hat, kann gerne vorbeikommen und wer lustig ist, darf bleiben“, sagt Günter Grittke mit einem Schmunzeln. So lange wie es die Gesundheit es zulässt, möchte er dem Chor weiter gerne angehören. Denn die Gemeinschaft untereinander ist groß. „Wir machen jedes Jahr unser Vereinsfest, Grillabende und trinken auch mal ein Bier zusammen“, so Günter Grittke, dessen Lieblingslied unter anderem „Lieder, so schön wie der Norden“ von den Nordlichtern ist.

Wer den Spätsommer mit maritimer Musik ausklingen lassen und schunkeln möchte, der ist herzlich am Samstag, 16. September, um 15 Uhr auf den Burghof in Plau am See eingeladen.