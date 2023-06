Wegen fehlender Parkplätze machen Motorradfahrer oft einen Bogen um Plau am See. Das soll sich nun aber ändern. Symbolfoto: Jonas Walzberg up-down up-down Pkw-Parkplätze fallen weg Plau am See schafft Parkplätze für Motorradfahrer Von Alexander Block | 26.06.2023, 15:49 Uhr

Um auch Motorradfahrern die Möglichkeit zu bieten, ihre Bikes am Hafen in Plau am See vernünftig abstellen zu können, richtet die Stadt demnächst Motorradparkplätze ein. Hier sollen sie entstehen.