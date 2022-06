Auch der Shantychor Plauer Seemänner stellt sich am Sonnabend vor. FOTO: Nüsch Vorstellung und Nachwuchsgewinnung Plau am See lädt zum ersten Tag der Vereine Von Katja Frick | 17.06.2022, 19:28 Uhr

Idee aus dem Kulturausschuss der Stadt am Plauer See wird nun umgesetzt. Vereine wie die Feuerwehr und der Shantychor stellen sich am Sonnabend auf dem Gelände der Schule am Klüschenberg vor.