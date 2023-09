Kita Zwergenparadies Plau am See: KiKa-Star Singa Gätgens feiert mit Kita-Kindern Apfelfest Von Alexander Block | 19.09.2023, 15:25 Uhr KiKa-Moderatorin Singa Gätgens (M.) und die Kita-Kinder hatten viel Spaß zusammen. Foto: Alexander Block up-down up-down

In Plau am See feierte am Dienstag die Kita Zwergenparadies ein Apfelfest. Mit dabei waren auch KiKa-Moderatorin Singa Gätgens und Puppenspielerin Iris Schleuss. Die Kita hatte nämlich einen Wettbewerb des Kinderkanals gewonnen. So erlebten die Kinder den Tag.