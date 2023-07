Caroline Peter-Böttcher in ihrem neuen Feinkostladen. Foto: Katja Frick up-down up-down Gutes Essen in der Mecklenburgischen Seenplatte In Plau am See gibt es im neuen Feinkostladen selbstgemachte Pasta und andere Leckereien Von Katja Frick | 20.07.2023, 19:28 Uhr

Caroline Peter-Böttcher hat schon in Australien und Asien in der Gastronomie gearbeitet. Jetzt verkauft sie am Plauer See besondere Lebensmittel in einem Laden und bietet außerdem Catering sowie an drei Tagen pro Woche Mittagessen.