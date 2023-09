Ablehnung und Zustimmung An der Metow Plau am See: Geplantes Durchfahrverbot sorgt für Diskussion Von Alexander Block | 04.09.2023, 16:26 Uhr Der Verkehr soll zukünftig vor der Kreuzung An der Metow / Große Burgstraße in die Fischerstraße geleitet werden. Fußgänger und Radfahrer sollen so mehr Platz bekommen, wenn sie an der geöffneten Brücke warten. Foto: Alexander Block up-down up-down

Um in Plau am See die Verkehrssituation an der Hubbrücke zu entschärfen und sicherer zu machen, soll die Straße An der Metow in einem kleinen Abschnitt für den Verkehr gesperrt werden. Das Vorhaben entfachte eine lebhafte Diskussion auf Facebook. Das sind die Meinungen der Plauer.