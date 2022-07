Ärztin mit Stethoskop FOTO: Arno Burgi up-down up-down Plau am See Frauenarzt-Praxis ab September in Seelust Von Frank Liebetanz | 29.07.2022, 09:26 Uhr

Nach den Sommerferien von Dr. med. Manja Scherer ist die Frauenarztpraxis Plau am See an einem neuen Ort zu finden.