Plau am See Explosion in Wohnhaus setzt Dach in Flammen Von Michael-Günther Bölsche | 03.08.2023, 18:45 Uhr Foto: Michael-Günther Bölsche

Eine Explosion in einem Einfamilienhaus in Plau sorgte am Donnerstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Das Dach stand in Flammen, Trümmer verteilten sich weit um das Gebäude.