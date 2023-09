Die Plauer Einzelhändler laden am Sonnabend, 30. September, zum 2. Regionalmarkt auf dem Marktplatz. Das Motto lautet: „Erntedank -Alle gemeinsam an einen Tisch“.

„Um unsere herrliche Innenstadt zu beleben und unseren Plauer Einzelhändlern weiter tatkräftig zur Seite zu stehen, laden wir Sie alle ganz herzlich am 30. September in der Zeit von 10 bis 16 Uhr zu unserem 2. Plauer Regionalmarkt ein“, sagt Citymanagerin Corinna Thieme. Der Markt findet, wie schon bei der Premiere im vergangenen Jahr, in Kooperation mit der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde Plau am See statt.

Große Tafel auf dem Marktplatz

Den Besuchern auf dem Marktplatz werde ein bunter Mix aus Ständen mit Angeboten von selbst erzeugten Lebensmitteln und Handelswaren aus der Plauer Region zu fairen Preisen geboten. „Das Miteinander soll auch in diesem Jahr im Vordergrund stehen. Ein großer Tisch für den gemeinschaftlichen Verzehr wird wieder bereitstehen und so Platz zum Plaudern, Fachsimpeln und vielem mehr bieten“, so Corinna Thieme. Für Kinder gibt es viele Spielattraktionen und das Titanic-Orchester sorgt für die Musik in den Straßen.

Mehr Informationen: Das Programm im Überblick größer als Größer als Zeichen Programm für die Kleinen Kleiner Spielplatz an der Kirche, Kinderschminken, XXL-Seifenblasen, Erntedank-Basteleien, Hüpfburgvergnügen Programm für die Großen 10 Uhr Eröffnung durch die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde und die Katholische Kirche Plau mit einer gemeinschaftlichen Andacht – gemeinschaftlicher Segen für den Tag 10.30 Uhr Eröffnung des Regional- und Gesundheitsmarktes durch Bürgermeister Sven Hoffmeister mit Vorstellung der einzelnen Akteure 10 bis 16 Uhr Stille, Gebet und Gedanken zum Erntedank in der Katholischen Kirche, Markt 13 10 bis 16 Uhr Gesundheitsmarkt im Rathaus mit diesen Angeboten: Schamanische Heilrituale, Waldbaden, Energetische Blockadenlösung, Ganzheitliche Lebens-, Ernährungs- und Gesundheitsberatung, Energetisches Coaching, Wellness & Massagen, Sport & Fitness, Yoga, Physiotherapie Therapie nach Liebscher & Bracht, Gesundes Wasser, Salben & Tinkturen, Ätherische Öle, Heilsteine, Schmuck, Kartenlegen, Traditionelles Heilbesprechen, Auraanalyse 11, 13 und 15 Uhr Live Musik - Titanic Orchester 12 und 14 Uhr Moderation und Tanz mit DJ Perry

Parallel zum Regionalmarkt gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal gleichzeitig einen Gesundheitsmarkt im Rathaussaal. Hier gibt es für Interessierte alles zum Thema Gesundheit in verschiedensten Präsentationsformen.

Stadtgutschein Plau am See ist erhältlich

„Wir wollen mit dem Regionalmarkt zeigen, dass Plau am See nicht nur ein Touristen-, sondern auch ein Lebensstandort für alle Generationen ist“, so Corinna Thieme. Zum ersten Mal wird auf dem Regionalmarkt der neue Stadtgutschein ausgestellt, der direkt in den teilnehmenden Geschäften eingelöst oder als Geschenk erworben werden kann.

Quetzin feiert Oktoberfest am See

Nach dem Regionalmarkt in der Innenstadt wird im Plauer Ortsteil Quetzin weiter gefeiert. Die Gaststätte „Zum Richtberg“, richtet hier zum ersten Mal ein Oktoberfest ab 17 Uhr an der Badestelle aus. „Das gab es hier noch nie. Die Nachfrage ist aber riesig“, sagt Inhaberin Babette Steube.

Unter anderem sorgen das Elde-Blasorchester und die Band „Coverpiraten“ für Stimmung im Festzelt. „Wir rufen alle dazu auf, in bayerischen Trachten zu kommen. Wir küren nämlich auch das schönste Dirndl“, so Babette Steube. Karten gibt es im Vorverkauf in der Gaststätte, aber natürlich kann jeder auch einfach am 30. September vorbeikommen.