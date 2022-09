Auf dem Marktplatz wird es am Sonnabend, 1. Oktober können die Besucher des Erntedankfestes alle gemeinsam an einer Tafel sitzen. Archivfoto: Simone Herbst up-down up-down Auf dem Marktplatz Plau am See feiert Erntedank mit Regionalmarkt und Tafel Von Alexander Block | 22.09.2022, 13:19 Uhr

Am 1. Oktober feiert die Stadt Plau am See ihr Erntedankfest. Zum ersten Mal wird es dabei einen Markt mit regionalen Produkten geben. Zudem sitzen alle Besucher an einem Tisch.