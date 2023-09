Burganlage Plau am See Plau am See erlebt Welle von Vandalismus: Graffiti, kaputte Laterne und abgerissener Spiegel Von Alexander Block | 14.09.2023, 16:17 Uhr Mit „Hansa-Zone“ ist dieses Sportgerät auf dem Fitnessplatz in den Wallanlagen von Unbekannten signiert worden. Foto: Alexander Block up-down up-down

Plaus Bürgermeister Sven Hoffmeister ist verärgert über den zunehmenden Vandalismus in Plau am See. Seinen Frust machte er am Mittwoch auf der Stadtvertretersitzung deutlich. Vor allem ein Bereich ist betroffen.