Plau am See Unbekannte stehlen Sportboot Von Winfried Wagner/dpa | 07.08.2023, 16:11 Uhr Das Sportboot der Marke „Kaasboll" wurde von der Steganlage in der Nähe des Seehotels entwendet. Foto: Wasserschutzpolizei Schwerin

Diebe haben am Wochenende am Plauer See zugeschlagen.