Für Kinder und Jugendliche Plau bringt Bau von Skaterbahn und Sprayerwand voran Von Alexander Block | 23.06.2023, 15:51 Uhr

Bald soll der große Wunsch der Jugend in Plau am See in Erfüllung gehen. Sie fordern nämlich seit 2019 eine Skaterbahn in der Stadt. Um das realisieren zu können, braucht die Stadt aber Fördermittel. Diese Schritte unternimmt sie.