Haus des Gastes Plau am See: Jazzmusiker Andreas Pasternack und Autor Klaus D. Koch laden zu Satire-Abend Von Alexander Block | 31.08.2023, 18:49 Uhr Andreas Pasternack und Klaus D. Koch spielten bereits 2020 im Rathaussaal in Plau am See. Nun treten sie im Haus des Gastes auf. Archivfoto: Amelie Uding

In Plau am See blüht die Kultur in diesem Jahr wieder auf. Nun kehrt nach langer Zeit auch das Trio um Jazzmusiker Andreas Pasternack, Chirurg und Autor Klaus D. Koch und Musiker Christian Ahnsehl nach Plau zurück. Das erwartet das Publikum.