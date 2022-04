Demnächst findet wieder der traditionelle Frühjahrs-und Pflanzenmarkt im Wangeliner Garten statt, bei dem es viele regionale Produkte gibt. Am Abend wird dann getanzt. FOTO: Katja Frick/Archiv Veranstaltungen in Ganzlin Pflanzenmarkt und Tanz in den Mai im Wangeliner Garten Von Alexander Block | 21.04.2022, 14:05 Uhr

Mit einem besonderen Markt und dem Tanz in den Mai startet der Wangeliner Garten in den Frühling. Viel erleben können Besucher am 30. April.