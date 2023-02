Tierärztin Daniela Merker bei der Untersuchung von Hund Max. Foto: Katja Frick up-down up-down Parchim, Plau am See und Passow Gestiegene Kosten in Tierarztpraxen: Das rät Daniela Merker Von Katja Frick | 03.02.2023, 18:16 Uhr

Seit November gilt die neue Gebührenordnung und macht sich empfindlich zusätzlich zu anderen gestiegenen Kosten in den Geldbörsen der Tierbesitzer bemerkbar. Was diese tun können, sagt die in drei Orten der Region arbeitende Tierärztin.