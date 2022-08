Auf dem Gelände des Agroneums in Alt Schwerin sind beim Oldtimer- und Traktorentreffen 2022 zahlreiche sehr alte Traktoren und auch Oldtimer zu finden. FOTO: Katja Frick up-down up-down Alt Schwerin Agroneum lädt auch Sonntag zum Oldtimer- und Traktorentreffen 2022 Von Katja Frick | 14.08.2022, 11:17 Uhr

Das Treffen zog bereits am Sonnabend viele Besucher an. Aus ganz Deutschland sind Besitzer mit ihren alten Fahrzeugen angereist. Am Sonntag geht das Programm weiter, auch ein Traktorenkorso fährt noch mal über das Gelände.