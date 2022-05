In der neuen Galerie ist unter anderem „The surrealistic pillow“ des Künstlers Söntke Campen zu sehen. FOTO: Alexander Block Unweit der Kirche St. Marien Neue Galerie und Kunsthandlung eröffnet in Plau am See Von Alexander Block | 20.05.2022, 16:24 Uhr

In der kommenden Woche eröffnet die Galerie Wellemeyer ihre Türen in Plau am See. Zu bewundern ist dann vor allem zeitgenössische Kunst.