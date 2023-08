Helferkreis unterstützt Christel Neß Nach verheerender Explosion eines Hauses in Plau am See: Spendenaktion gestartet Von Alexander Block | 07.08.2023, 15:12 Uhr In Plau ist ein Haus explodiert und abgebrannt. Ein Bewohner stirbt. Die Frau des Toten ist nun auf Spenden angewiesen. Foto: Michael-Günter Boelsche up-down up-down

Bewohnerin Christel Neß steht nach der Explosion ihres Wohnhauses in Plau am See vor dem Nichts. Doch die Welle der Hilfsbereitschaft ist groß. Der Helferkreis Plau am See und die evangelische Kirchengemeinde rufen nun zu Sach- und Geldspenden auf. So können Sie helfen.