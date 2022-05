Flugleiter Thomas Zipperle lässt mit seinen Hobby-Kollegen wieder Flugzeuge am Plauer See starten. FOTO: Alexander Block Campingplatz Zuruf Modellflieger steigen am Plauer See in die Lüfte Von Alexander Block | 04.05.2022, 14:54 Uhr

Zum bereits 30. Mal treffen sich in dieser Woche Modellbauer aus ganz Deutschland zum Wasserflugtreffen in Plau am See und zeigen ihre Flugkünste. Dabei wird auch viel gefachsimpelt.