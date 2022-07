Hätte sich mehr Zuspruch für ihre Idee gewünscht: Cornelia Eggenwirth beklagt die fehlende Spendenbereitschaft. FOTO: Alexander Block up-down up-down Spende an Feuerwehr Modehändlerin Cornelia Eggenwirth dankt Plau für Einkaufsnacht Von Alexander Block | 19.07.2022, 14:08 Uhr

Für die erste erfolgreiche Einkaufsnacht in Plau am See bedankt sich Boutique-Besitzerin Cornelia Eggenwirth nun mit einer Spende an die freiwillige Feuerwehr. Sie übt aber auch Kritik an anderen Händlern.