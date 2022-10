So ein Mast steht nun auch in Ganzlin. Symbolfoto: Soeren Stache/DPA up-down up-down Schnelles Netz Mobilfunkbetreiber baut 5G-Netz in Ganzlin aus Von Alexander Block | 14.10.2022, 12:29 Uhr

Der Telekommunikationsanbieter O2 Telefónica bringt den schnellen 5G-Mobilfunkstandard nach Plau am See in den Ortsteil Ganzlin. Der Netzbetreiber hat dort jetzt einen neuen 5G-Standort errichtet.