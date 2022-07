Angelika Lübcke von der Mitmachzentrale Lübz mit der großen Ehrenamtskarte. FOTO: Katja Frick up-down up-down Plau am See Mit Ehrenamtskarte preiswerter zu den Burgfestspielen Von Katja Frick | 04.07.2022, 17:28 Uhr

Die Burgfestspiele in Plau am See dauern noch bis zum 27. August. Sie sind mittlerweile auch Partner der Ehrenamtskarte und gewähren den damit Ausgezeichneten einen Rabatt.