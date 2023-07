Hier nennt man sich beim Vornamen: Erika, Fränki und Martin (v.l.) sind aus Erfurt nach Plauerhagen angereist. Die auf der Hinfahrt durchgeweichten Klamotten sind bis zur Rückfahrt nicht wirklich trocken geworden, verrieten sie. Foto: Carlo Ihde up-down up-down Motorradclub Plau am See wird 30 Biker kamen zum Club-Geburtstag von überall her nach Plauerhagen Von Carlo Ihde | 02.07.2023, 16:24 Uhr

Der Motorradclub Meute MC aus Plau am See feierte sein 30-jähriges Bestehen mit einem großen Zeltlager, Ausfahrten, Musik und Spaßwettbewerben. Die Gäste von befreundeten Clubs kamen teils von weit her