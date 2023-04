Ein Mann wurde tot in Ganzlin gefunden. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa/Archiv up-down up-down Ganzlin Mann wird tot in einer Schweinemastanlage entdeckt Von Anni Hintz | 21.04.2023, 10:53 Uhr

In einer Schweinemastanlage in Ganzlin ist am Donnerstagnachmittag ein Mann tot in einem Futtermittelschacht entdeckt worden.