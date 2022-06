Das Feuerwerk am Freitag ist nur einer der Höhepunkte des Festes. FOTO: Tilo Röpcke/Symbolfoto Buntes Programm Malchower feiern fünf Tage lang 169. Volksfest Von Alexander Block | 22.06.2022, 11:57 Uhr

In der kommenden Woche feiert die Inselstadt Malchow wieder ihr traditionelles Volksfest in der gesamten Stadt. Von Mittwoch an gibt es zahlreiche Attraktionen.