Kabarett in Plau am See Leipziger Pfeffermühle kommt zu den Plauer Burgfestspielen Von Katja Frick | 08.08.2022, 19:28 Uhr

Schon am Donnerstag und Freitag sind die Leipziger Kabarettisten Dieter Richter und Burkhard Damrau zu Gast am Plauer See. Tickets gibt es in der Tourist-Info und an der Abendkasse.