Kogel Leerstehendes Haus brennt völlig aus Von Theresa Franz | 06.04.2022, 05:28 Uhr

Am Dienstagabend kam es in Kogel zu einem verheerenden Brand in einem leerstehenden Haus.