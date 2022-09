Die Parade der buntgeschmückten Schiffe zog am Sonnabend entlang des Hafen in Plau. Foto: Alexander Block up-down up-down Veranstaltung Plau am See Lampionausfahrt sorgt für Seefahrerromantik auf der Elde Von Alexander Block | 18.09.2022, 13:28 Uhr

Das Spektakel der traditionellen Lampionausfahrt zog zahlreiche Gäste an die Elde in Plau. Viele Boote brachten den See und den Fluss zum Leuchten und sorgten für eine ganz besondere Stimmung.